Самолет разбился близ Актау: на борту были казахстанцы

Тела погибших доставили в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа

Фото: МЧС РК

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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месте крушения самолета продолжаются работы по разбору конструкций.





По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.





В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единиц техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.





Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - добавили в МЧС.





В городе также находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.





На телефоны горячей линии поступило 1 063 обращения.





В медучреждениях Актау находятся 29 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.





В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали об их состоянии. В настоящее время шестеро пострадавших пассажиров находятся в реанимации, двое пациентов переведены в отделение травматологии.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.





МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.



