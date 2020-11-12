Самолет вернулся в Аэропорт Атырау после столкновения с птицами

Атырау. 11 ноября. Kazakhstan Today - Накануне вечером самолет авиакомпании SCAT был вынужден вернуться в аэропорт Атырау после столкновения со стаей крупных птиц, передает Kazakhstan Today.

При выполнении рейса Атырау - Нур-Султан в процессе набора высоты на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно, гуси или утки). Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Ивана Карповича и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", - отметили в пресс-службе.

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