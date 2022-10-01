Сбившего двух школьников водителя разыскивают в Актобе

Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 30 СЕНТЯБРЯ - Водитель сбил двух школьников и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября примерно в 21.40 неустановленный водитель на неустановленной автомашине (со слов очевидцев ВАЗ-2121 белого цвета), двигаясь по проспекту Тауелсиздик, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 8 и 9 лет, которые переходили проезжую часть дороги, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП школьники госпитализированы в реанимационное отделение БСМП города Актобе", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает личность водителя.
Всех, кто владеет информацией, просим позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется", - обратились к жителям города полицейские.