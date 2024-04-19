18.04.2024, 11:08 56306
Полиция возбудила уголовные дела о пропаже людей во время паводков
Фото: пресс-служба правительства
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК возбудило семь уголовных дел по факту пропажи людей во время паводков, сообщил в кулуарах сената первый замглавы ведомства Марат Кожаев.
К сожалению, такие случаи имели место быть. Это широко обсуждалось во всех СМИ. У нас в Абайской области два человека пропали, в Атырауской области пропали. Часть тел нашли. В Абайской области продолжаются поисковые мероприятия", - сообщил замминистра.
По его словам, по факту пропажи людей возбуждены уголовные дела.
Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по которым будет ясно как это произошло, причины, условия и есть ли виновность кого-либо в этом происшествии", - уточнил Марат Кожаев.
По последним данным МЧС, с начала паводков в Казахстане спасено и эвакуировано 117 617 человек, в том числе 43 887 детей. Вернулись домой 18 651 человек. В эвакуационных пунктах находятся 6932 человека.
Во всех пострадавших от паводков регионах работают комиссии по оценке ущерба.
новости по теме
19.04.2024, 11:37 20736
Угроза подтоплений сохраняется в трех регионах Казахстана
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет назвал регионы, в которых сохраняется угроза паводков и повышение уровня воды в реках.
Выпущены два гидрологических штормовых предупреждения по Восточно-Казахстанской области и области Абай с 19 по 20 апреля.
С продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.
Также продолжается повышение уровня воды на реке Нура в Акмолинской области. Уровень воды превысил критическую отметку на 5 см, вода переливается через малый автомобильный мост в селе Коргалжын.
Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием стока со среднего течения реки, балок и полей выше по течению. Ожидается дальнейшее повышение уровня", - предупредили в Казгидромете.
В ближайшие дни в Казахстане ожидается погода без осадков. Дожди сохраняются только на севере и востоке страны.
В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.
По данным МЧС, в свои дома вернулись 19 715 человек.
Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка. Также в безопасное место отогнали 113 852 сельскохозяйственных животных.
В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий", - сообщает ведомство.
Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовая территория в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
На телефон горячей линии поступил 1 971 звонок.
В пострадавшие регионы доставлено 4 529 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.
44 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Туда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах круглосуточном режиме задействовано 44 137 человек и 4 642 единицы техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательное средство, 12 воздушных судов служб гражданской защиты. Также активное участие принимают волонтеры", - добавили в МЧС.
19.04.2024, 11:25 20356
Угроза терактов в школах Астаны: в полиции отреагировали на рассылку Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Астаны отреагировали на рассылку об угрозе терактов в столичных школах, сообщает пресс-служба ведомства.
Публикация распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram, об угрозе терроризма в школах города не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами", - проинформировали в пресс-службе.
Также в полиции попросили жителей сохранять спокойствие.
За распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в ДП.
Дополнено 19.04.2024, 12.25
Все учащиеся столичных школ обучаются в штатном режиме, сообщили в управлении образования города Астаны.
Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
Ранее в мессенджерах появились сообщения о готовящихся расстрелах людей в столичных школах.
Напомним, в феврале в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
19.04.2024, 08:35 24371
Количество эвакуированных из-за паводков превысило 118 тысяч человек
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала паводков в Казахстане службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 116 человек, в том числе 44 241 ребенок. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 656 человек. В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей", - проинформировали в МЧС.
Откачано свыше 10,3 млн кубометров талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4274 жилых домов и 2719 дворовых территорий.
В пострадавшие регионы доставлено свыше 4529 тонн гуманитарной помощи.
18.04.2024, 18:59 42236
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 8914 человек
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В эвакопунктах остаются 8914 человек, из них 4019 детей. Отведена вода из 4237 жилых домов и с 2698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.
Остаются подтопленными 6046 частных жилых домов и 1130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.
Из-за угрозы подтопления в селах Тимирязево Тимирязевского района, селах Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарскогорайона, в микрорайонах Подгора, Кожевенный, поселке Заречный Северо-Казахстанской области, селе Львовское Жаркаинского района Акмолинской области, селах Куйылыс и Нура Иргизского района Актюбинской области, селах Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов, с дачных массивов Уральска, села Байтурсынова Джангельдинского района Костанайской области заблаговременно эвакуировано и переправлено 2 475 жителей.
18.04.2024, 17:30 43656
Оплывина сошла на территории стройки в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оплывина сошла на территории стройки в Медеуском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 кубометров и остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 кубометров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, проводится детальное обследование участка. Подчеркивается, что угрозы нет.
Ранее в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
18.04.2024, 09:04 59881
Людей эвакуируют с дачных участков в Уральске
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Уральск. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эвакуацию населения с дачных участков проводят в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В эту ночь в Уральске, в пойме реки Урал, где расположены садоводческие товарищества, проводится работа по информированию и заблаговременной эвакуации жителей... Около 100 человек эвакуированы, домашних животных перемещают в безопасное место", - проинформировали в МЧС РК.
Работы по ликвидации паводка круглосуточно продолжаются и в других регионах Казахстана.
В том числе в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды в реке Жем подтопило жилые дома и здания. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленных жилых домов.
В СКО ночью проводилась эвакуация жителей населенных пунктов Кызылжарского района. Заблаговременно эвакуированы жители села Соколово.
В городе Державинске Акмолинской области проводят укрепление защитного вала вдоль русла реки Ишим.
По последним данным МЧС, с начала паводка в Казахстане спасено и эвакуировано 117 617 человек, в том числе 43 887 детей. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственного животного. Вернулись домой 18 651 человек. В эвакуационных пунктах находятся 6932 человека.
18.04.2024, 08:25 61446
Оплывины сошли в Медеуском районе Алматы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащиты". МЧС рекомендует владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным МЧС, 17 апреля в Медеуском районе на автодороге Кенсай - Сулусай произошел сход оплывины. Пострадавших нет. В расчистке дороги были задействованы силы и средства Казселезащиты и акимата города.
Ранее оплывина объемом в 10 кубических метров сошла вблизи одного из домов в Медеуском районе города. Пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина схода оплывины - обильные осадки и переувлажнение грунта.
По данным Казселезащиты, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.
Ранее сообщалось, что интенсивные осадки стали причиной лавин и разрушений в Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
17.04.2024, 20:44 69491
В Астане восьмиклассник выпрыгнул из окна школы
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 17 апреля, ученик восьмого класса школы-лицея № 72 Астаны выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения.
Как сообщили в столичном управлении образования, ребенок госпитализирован.
У пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние стабильно тяжелое. Его состояние находится под контролем врачей.
Причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.
Ранее координатор программы развития подростков и молодежи детского фонда ООН в Казахстане Айгуль Кадирова сообщила, что ДТП и самоповреждения являются двумя ведущими причинами потерь численности, трудоспособности молодежи, а также сдерживают рост показателя продолжительности жизни всего населения в Казахстане.
Напомним, Казахстан занял 93-е место по уровню распространенности депрессии среди 180 стран. По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%. Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. Согласно оценкам, численность граждан нашей страны, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тысячи человек.
Читаемое
19.04.2024, 08:35Количество эвакуированных из-за паводков превысило 118 тысяч человек 19.04.2024, 11:1524031Антитеррористические учения пройдут в Костанайской области 19.04.2024, 11:3722006Угроза подтоплений сохраняется в трех регионах Казахстана 19.04.2024, 11:5721951Биометрию планируют ввести во всех аэропортах Казахстана 19.04.2024, 11:2520886Угроза терактов в школах Астаны: в полиции отреагировали на рассылку 13.04.2024, 17:34264046Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 12.04.2024, 11:11246426Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39240986Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 13.04.2024, 13:02Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей239441Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей 14.04.2024, 11:28237526Из-за конфликта на Ближнем Востоке задерживаются рейсы из Казахстана в ОАЭ 13.04.2024, 17:34264046Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 12.04.2024, 11:11246426Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39240986Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 13.04.2024, 13:02Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей239441Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей 14.04.2024, 11:28237526Из-за конфликта на Ближнем Востоке задерживаются рейсы из Казахстана в ОАЭ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?