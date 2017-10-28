Семейчанин получил ожоги, пытаясь проверить газовый баллон зажженной спичкой

Усть-Каменогорск. 28 октября. Kazakhstan Today - В Семее мужчина получил термические ожоги, пытаясь проверить исправность газового баллона зажженной спичкой, передает Kazakhstan Today.

Случай произошел в Семее во второй половине дня. 68-летний хозяин дома решил проверить исправность газового баллона зажженной спичкой. В ту же секунду произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорание моментально распространилось по кухне - огонь охватил деревянные конструкции кухонной мебели, бытовую технику, оконные и дверные проемы, а также деревянные конструкции крыши, сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Хозяин дома получил ожоги 10-15% тела. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, однако от госпитализации мужчина отказался.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Специалисты отрабатывают две версии причины пожара: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования и неосторожное обращение с огнем.

Просмотров: 675