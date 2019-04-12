Семилетний мальчик едва не утонул в глубокой яме в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в столице случайный прохожий спас жизнь семилетнему мальчику, едва не утонувшему в глубокой яме, передает Kazakhstan Today.

Проходя сегодня по улице Дулатова, недалеко от дома №8, 31-летний Талгат Сапаров услышал шум и детский плач. Заподозрив неладное, мужчина побежал к детям и увидел, что в яме, запутавшись в проволочную сетку, тонет мальчик лет семи. Мужчина начал вытаскивать ребенка из ямы глубиной примерно 4 метра и водой около 1,5 метра. Он схватил ребенка за ногу и вытащил, но мальчик уже не поддавал признаков жизни. Тогда мужчина сделал ему искусственное дыхание. Ребенок начал дышать. До приезда скорой помощи и мамы ребенка мужчина находился рядом с ребенком", - сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

Пострадавший ребенок был передан скорой помощи и доставлен в Городскую детскую больницу №2.

Департамент по ЧС города Астана благодарит героя за бдительность, смелость и самоотверженность при спасении ребенка. За храбрый поступок герой будет награжден руководством столичного департамента по ЧС", - говорится в сообщении ведомства.

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