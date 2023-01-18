Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы

Грузовик наехал на газовую магистраль, из-за чего в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа

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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП, информирует городской акимат.





16 января в 13.30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.





Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", - рассказали подробности в пресс-службе.





В 1.30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.





По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", - добавили в акимате.



