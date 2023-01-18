17.01.2023, 08:09 28616
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 17 января 2023 года в 01.47 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 42,31° с.ш. 78,56° в.д. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что 10 января близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2.
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17.01.2023, 10:31 23986
Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП
Грузовик наехал на газовую магистраль, из-за чего в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП, информирует городской акимат.
16 января в 13.30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.
Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", - рассказали подробности в пресс-службе.
В 1.30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.
По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", - добавили в акимате.
Напомним, накануне в Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК. Жители нескольких многоквартирных домов временно были отключены от подачи тепла.
17.01.2023, 09:57 25956
Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%
Фото: Astanatv.kz
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Уральск. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить зарплаты и улучшить условия труда требуют несколько сотен рабочих крупной строительной компании ККС-Sicim в Западном Казахстане.
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%. Сейчас их заработок не превышает 250 тысяч тенге. И этих денег не хватает, жалуются сотрудники, сообщает телеканал "Астана".
На место приехали представители прокуратуры, полиции и акимата. Правоохранители назвали собрание незаконным. А чиновники сообщили, что руководство компании запланировало повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года.
В 6 утра около 600 рабочих компании не вышли на работу. Они потребовали, чтобы им подняли зарплату на 50%. И убрать рабочие разряды. С ними была проведена разъяснительная работа и в настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - прокомментировал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов.
В прошлом году глава государства призвал не скрывать конфликты на производствах. Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства и акимам открыто говорить о недовольстве в трудовых коллективах и соблюдать законные интересы рабочих.
Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать", - цитирует Токаева телеканал.
По словам президента, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - высказался президент.
Ранее сообщалось, что в ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim".
16.01.2023, 14:21 54491
В Актау на мужчину скинули диван с 6-го этажа
Состояние пострадавшего крайне тяжелое
Фото: inaktau.kz
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Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, после того как на него с 6-го этажа упал диван.
У пострадавшего перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени. Мужчина полностью парализован. Прогнозы на ближайшее время сомнительные", - сообщает inAktau.kz со ссылкой на врачей Мангистауской областной больницы.
Они оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.
Уголок дивана упал на прохожего днем 11 января. 39-летний мужчина проходил позади 41-го дома 11-го микрорайона, когда на него приземлился тяжелый предмет мебели. Брат потерпевшего предполагает, что выкинуть диван через окно могли подростки. По его словам, участковый установил, что скинули с шестого этажа", - говорится в информации.
Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома. Мы ищем свидетелей, которые могли видеть этот момент сброса дивана. Просим обращаться по телефону +7702 811 03 82", - рассказал Аман, брат потерпевшего.
Сейчас пострадавший в больнице. По словам родных, у него перелом шейного позвонка, не работают руки и ноги.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", - сообщили в ДП МО.
Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей происшествия. Всех, кто может предоставить информацию о произошедшем, просят обращаться по телефону +7 702 811 03 82.
16.01.2023, 10:28 59291
В Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК
Пять многоквартирных домов временно остались без тепла
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью 16 января в Алмалинском районе Алматы прорвало теплотрассу на территории жилого комплекса "Жайлы". Пять многоквартирных домов временно остались без отопления.
По информации компании "Алматинские тепловые сети" прорыв произошел на трубе, принадлежащей жилому комплексу и не относящейся к магистральному водопроводу. Труба была введена в эксплуатацию в 2003 году.
Подача горячей воды была восстановлена около 8 часов утра.
Ранее в Алматы произошла крупная авария на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова. Читать:
15.01.2023, 15:02 84931
В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
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Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, в 10.47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе на улице Капал батыра, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкент.
Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории ТОО "Бумпром" по переработке макулатуры. Горел отдельно стоящий цех. Внутри находилось три тонны макулатуры, горели остатки картона. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37, ликвидирован в 13.18.
В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.
15.01.2023, 11:27 90131
В Алматы горят склады возле барахолки
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы горят склады возле барахолки, сообщает ДЧС города.
На месте развернут оперативный штаб по ликвидации пожара. Созданы два участка тушения, используются стволы для тушения и защиты соседних складов, протянуты магистральные линии.
На месте пожара проводится эвакуация товарно-материальных ценностей с соседних складов.
Дополнено 15.01.2023, 13.26
Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.
Быстрому распространению пожара способствовала высокая горючая загрузка товарно-материальных ценностей.
Тушение осложнялось тем, что пожарный гидрант на объекте был неисправен. Обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды из ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су".
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
Пожар локализован в 12.42.
14.01.2023, 21:10 107381
В Туркестанской области из-за взрыва газового баллона погибла женщина
Фото: ДЧС Туркестанской области
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Туркестан. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шардара Туркестанской области в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона, погибла женщина, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.
Трагедия произошла вечером 14 января. Крыша дома, где предположительно взорвался газовый баллон, обрушилась на площади 84 квадратных метров.
До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется. Врачи районной больницы оказывают детям медицинскую помощь.
На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины (личность устанавливается)", - сообщили ы пресс-службе.
На месте работает личный состав департамента по ЧС. Задействована спасательная техника.
14.01.2023, 11:43 107601
На территории ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера на территории ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло частичное обрушение газохода.
13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода. Пострадавших нет. На работу ТЭЦ-2 данный инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы", - сообщает пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, в отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка.
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