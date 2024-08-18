Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области  

Фото: Международный аэропорт Астаны

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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший рейсом из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, - Самолет, выполнявший рейсом из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.





В 16.00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", - проинформировали в аэропорту.





Международный аэропорт Астаны

Как отметили в пресс-службе, после успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.





Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого задержались более 20 регулярных рейсов. С 18.34 столичный аэропорт возобновил свою работу.





Международный аэропорт Астаны

На сегодня в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейса на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15", - уточнили в аэропорту.





На вылет задерживаются следующие рейсы:





КС954 Астана - Алматы;





КС7508 Астана - Шымкент;





КС7334 Астана - Алматы;





DV734 Астана - Алматы;





KC992 Астана - Алматы;





KC7094 Астана - Алматы.





На прилет:





KC953 Алматы - Астана;





KC7352 Семей - Астана;





KC346 Усть-Каменогорск - Астана;





IQ400 Актобе - Астана;





KC206 Дубай - Астана;





DV5351 Камрань - Астана;





KC7091 Алматы - Астана;





KC7507 Шымкент - Астана;





KC7333 Алматы - Астана;





KC995 Алматы - Астана;





DV733 Алматы - Астана;





KC7063 Алматы - Астана;





IQ512 Новосибирск - Астана;





KC7364 Туркестан - Астана;





KC7326 Шымкент - Астана.