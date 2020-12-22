Шесть детей пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Кокшетау

Кокшетау. 21 декабря. Kazakhstan Today - Шесть детей пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из многоэтажных домов Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Вчера, в 21.14, в городе Кокшетау, в многоэтажном доме микрорайона Васильковский, произошел взрыв газового баллона на первом этаже без последующего горения. Соседями и очевидцами до приезда пожарных подразделений было спасено шесть детей и двое взрослых.

Взрыв произошел в одной из квартир первого этажа. По предварительной информации, в квартире проживают две семьи. Хозяин квартиры занёс с улицы четырехлитровый газовый баллон, который и вызвал взрыв. Нужно отметить, что многоэтажный дом подключен к централизованному газоснабжению. Для чего владелец квартиры занес в дом газовый баллон, устанавливается", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Пострадавшие дети и двое взрослых были срочно госпитализированы.

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