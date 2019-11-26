Фото: yk-news.kz

Караганда. 25 ноября. Kazakhstan Today - Шестилетнего ребенка со следами побоев госпитализировали в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Фотографии ребенка с ссадинами и синяками появились в сецсети. В комментариях к фотографиям поясняется, что родители мальчика в разводе. Его мать снова вышла замуж и родила ребенка, после чего переехала из Петропавловска в Караганду. 22 ноября отцу ребенка сообщили, что мальчик госпитализирован. Согласно сообщению, ребенка избили его мать и отчим.

Как пишет ekaraganda.kz , мальчик поступил в Областную детскую клиническую больницу с судорожным синдромом - ребенок на протяжении нескольких лет наблюдается по поводу данного расстройства. В этот раз врачи обнаружили на теле мальчика травмы и сообщили об этом в департамент полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции, в отношении родителей начато досудебное расследование по статье 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Назначена экспертиза. Накануне в квартире, где проживает мальчик, побывала следственно-оперативная группа. В тот же день ребенка забрали у матери и отчима.

У ребенка есть законный представитель - родной отец, который приехал из другого города. После того как мальчик будет выписан из больницы, отец его заберет. Дальше все меры в отношении матери также будет предпринимать отец", - прокомментировала заведующая сектором опеки и попечительства Отдела образования Караганды Асем Еришева.

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