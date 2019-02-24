Шестилетний мальчик погиб в Актау из-за травли клопов у соседей

Актау. 30 января. Kazakhstan Today - В Актау из-за травли клопов погиб ребенок, еще двое детей с токсическим отравлением находятся в больнице, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Клопов травили в двух квартирах на седьмом этаже. И, как говорят соседи, о дезинсекции их никто не предупреждал. В итоге ядовитые пары поднялись вверх и проникли в другие квартиры, что и привело к страшной трагедии. Квартиры, в которых травили клопов, сейчас опечатаны.

Трагедия произошла в квартире, расположенной этажом выше - от отравления пострадали сразу трое детей. Двое - четырех и пяти лет - сейчас находятся в больнице. Старший ребенок из этой семьи, шестилетний мальчик, умер прямо во сне. В больницу его доставили уже без дыхания. Врачи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Мальчик скончался от токсикологического отравления.

Владельцы квартир, где травили клопов, сразу же после ЧП съехали и так и не вернулись. Санврачи выяснили, что отраву для насекомых одна из семей приобрела на рынке. Название средства хозяева не помнят. Сейчас это выясняют полицейские. Ищут и частного дезинсектора, которого вызвали по объявлению в Интернете.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". А пострадавшая семья пытается оправиться от горя и тяжелейшего отравления. Его признаки были и у главы семьи, но он от госпитализации отказался. А вот мать пострадавших детей сейчас в больнице: ей нужно поставить на ноги еще двоих малышей.

Остальные двое на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально. С ними рядом находится мать, которая присматривает за ними в отделении педиатрии", - прокомментировал руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев.

Как отмечает телеканал, в Мангистау это уже третий случай, когда травля клопов стала смертельной для людей. В ноябре двухлетняя девочка и 29-летняя женщина скончались после того, как дезинсекторы обработали соседнюю квартиру. Расследование по этому делу до сих пор ведется. А два года назад погибли четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Их соседка использовала хлорную смесь с уксусом. Тогда виновных не нашли.

Жильцы многоэтажек, конечно, бьют тревогу и требуют, чтобы дезинсекционные компании и продавцов химикатов, наконец, взяли под контроль. Ведь сейчас их деятельность не регулируется.

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