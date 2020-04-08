Кокшетау. 7 апреля. Kazakhstan Today - Сильный ветер сорвал кровлю многоэтажки в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау из-за сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду произошел частичный срыв кровли пятиэтажного жилого дома по улице Ауелбекова. Площадь срыва составила 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Силами местных исполнительных органов и ДЧС области проводятся работы по разбору конструкций", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Комитет призывает граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности:

- от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за рекламными щитами, деревьями, столбами, возле стен домов, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач;

- не следует парковать автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

Единый номер службы спасения - 112.

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