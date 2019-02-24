СМИ: Казахстанка скончалась в клинике пластической хирургии Саратова после липосакции

Саратов. 23 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанка скончалась в клинике пластической хирургии Саратова после липосакции, передает Kazakhstan Today.

39-летняя пациентка приехала в Саратов из Казахстана. В частной клинике TerraSomnia, на 2-й Садовой, 72 она легла под нож хирурга и впала в кому. По предварительной версии, причиной могла быть обильная кровопотеря. Спустя два дня, 21 февраля, женщина скончалась, несмотря на попытки провести реанимацию", - пишет saratov.kp.ru .

В клинике TerraSomnia пока не сообщают подробностей, однако отмечают, что это был несчастный случай. Клинику возглавляет известный саратовский врач Светлана Вакула.

Министерство здравоохранения не осуществляет надзор и контроль за частными клиниками. По факту смерти пациентки, не страдающей какими-либо заболеваниями, проводится проверка", - сообщил "КП-Саратов" советник Минздрава Александр Колоколов.

В саратовское следственное управление Следственного комитета России материал по факту случившегося пока не поступил, подчеркнула старший помощник руководителя ведомства (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

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