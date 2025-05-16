15.05.2025, 17:49 10096

Сорвался с троса в реку: тело пропавшего военнослужащего нашли в Жетысуской области

Тело передано сотрудникам полиции
Талдыкорган. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кербулакском районе Жетысуской области спасатели нашли тело пропавшего военнослужащего, сорвавшегося с троса в реку, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В 15 километрах ниже по течению от места происшествия спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза", - заявили в ведомстве.


По данным ДЧС, поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях. Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Жетысуской области разыскивают мужчину, сорвавшегося в реку с троса.
 
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Теги:ТелоНаходкаЖетысуская область

новости по теме

15.05.2025, 16:40 11576

Двенадцать человек спасли при пожаре в одном из ЖК в Алматы

Госпитализирована женщина 1946 года рождения
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в одном из жилых комплексов Алматы, расположенных в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По данным МЧС в одной из квартир на 4-м этаже загорелся балкон. Огонь распространился на балкон квартиры, расположенной этажом выше.

При помощи подачи лафетного ствола с автолестницы пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них 1 ребенок. Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрением на отравление продуктами горения", - рассказали в ведомстве.

 
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Теги:ПожарЖКАлматы
13.05.2025, 18:00 45981

В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе   Дополнено

В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе в районе Байконыр, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

На месте пожаре создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП. На месте происшествия находятся 82 человека личного состава и 21 единица техники ДЧС", - заявили в ведомстве.


Дополнено 13.05.2025, 18.07

В Астане локализован пожар на складе в районе Байконыр, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.


Дополнено 13.05.2025, 18.35

Пожар на складе в столичном районе Байконыр ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Информация по пострадавшим не поступала", - отметили в министерстве.


Ранее в Алматы произошел крупный пожар в частном доме.
 
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Теги:ПожарАстанаСклады
12.05.2025, 11:43 74471

Землетрясение произошло в 239 километрах от Алматы

По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение ощущалось в Алматы некоторыми жителями на высоких этажах
Землетрясение произошло в 239 километрах от Алматы
Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в 239 километрах на юго-запад от города Алматы, передает корреспондент агентства.

По сообщениям сейсмологов, произошло землетрясение на территории Кыргызстана, предварительно. Данные в обработке", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.


Позже в ДЧС города заявили, что очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 239 километрах на юго-запад от Алматы, ощутимости не было.

Между тем, по информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло в 11.38 в 234 километрах на юго-запад от Алматы.

Землетрясение ощущалось в Бишкеке и Алматы некоторыми жителями на высоких этажах", - добавили в центре.


Ранее, 10 мая, жители Алматы ощутили подземные толчки. Тогда очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана.
 
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Теги:ЗемлетрясениеДанныеАлматы
12.05.2025, 11:08 73246

Сорвавшегося с троса в реку мужчину разыскивают в области Жетысу

По неподтвержденной информации, в реке утонул военнослужащий из Отара
Талдыкорган. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу разыскивают мужчину, сорвавшегося в реку с троса в Кербулакском районе.

По информации Instagram-паблика taldykorganec_kolesa, трагедия произошла на реке Коксу в Кербулакском районе. По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отара.

В областном департаменте полиции прокомментировали, что по факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении полиции.

 
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Теги:ПоискВоеннослужащийРека
11.05.2025, 16:20 90546

Землетрясение произошло на Тенгизе

Землетрясение произошло на Тенгизе
Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки ощутили работники на месторождении Тенгиз, сообщает издание "Ак Жайык".

В 11.44 в районе месторождения Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,2. Глубина залегания гипоцентра - 10 км", - пишет издание.


По сведениям очевидцев, длительность толчков составила 5 секунд.

Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили подземные толчки.
 
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Теги:ТенгизМесторождение
11.05.2025, 13:38 93736

В Алматы потушили крупный пожар в частном доме

Пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров
В Алматы потушили крупный пожар в частном доме
Фото: МЧС РК
Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Мамыр-4 в Ауэзовском районе Алматы ликвидировали пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров. Произошло возгорание кровли частного жилого дома с переходом огня на частное складское помещение. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", - проинформировали в МЧС.


МЧС РК
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
 
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Теги:частный сектор
10.05.2025, 20:58 109811

Жители Алматы ощутили подземные толчки

Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая в 20.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность составила:

  • г. Алматы 2 балла;
  • г. Карасай (Каскелен) 2 балла;
  • с. Каргалы 2 балла.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Афганистане.
 
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Теги:АлматыЗемлетрясениеощутимость
10.05.2025, 14:32 124061

В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто

Проводится служебное расследование
В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто
Костанай. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в 11.20 на станции Костанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба КТЖ.

Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля.

Проводится служебное расследование.

Напомним, 7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.

4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
 
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Теги:тепловозАвтоСтолкновение

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