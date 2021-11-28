Сошедший в Алматы оползень перекрыл дорогу и повредил забор частного дома

ПАВЛОДАР. 27 НОЯБРЯ - В Павлодаре полицейские задержали водителя автобуса, который неадекватно вел себя за рулем. Мужчина громко смеялся, размахивал руками и постоянно оглядывался, хотя в салоне никого не было, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозрительного мужчину правоохранители заметили, когда они поравнялись на светофоре, сообщает PVL News

Во время разговора с 40-летним водителем правоохранители поняли, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наркотическое опьянение. В свое оправдание водитель рассказал, что он приболел, а наркотики принял в качестве обезболивающего", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина работает в одном из городских ТОО. В тот день он выехал на смену и собирался забрать остальных сотрудников.

Автобус отправили на штрафстоянку. По решению суда павлодарца лишили водительских прав на семь лет и арестовали на 15 суток.

Всего, по данным ДП, с начала года в области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения наказали 1310 водителей.



