Состояние экипажа "Союза" не требует специальной госпитализации

Москва. 11 октября. Kazakhstan Today - Экипаж "Союза МС-10", с которым сегодня при запуске с Байконура произошла нештатная ситуация, спасен, передает Kazakhstan Today.





Состояние двух космонавтов не требует специальной госпитализации, сообщил ТАСС директор Института медико-биологических проблем РАН.





Глава NASA Брайденстайн в Twitter написал, что российского космонавта Овчинина и американского астронавта Хейга доставят в Звездный городок.





Между тем глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ образована государственная комиссия, которая уже приступила к работе.





Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", - написал Рогозин в Twitter .





Как пишет ТАСС, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11.40 мск (14.10 времени Астаны). На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.





Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь. Для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды были направлены четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа со спасателями и медиками на борту.





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