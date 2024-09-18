17.09.2024, 09:41 31626
Спасатели эвакуировали более 90 человек при пожаре в одной из многоэтажек Петропавловска
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. Спасатели МЧС эвакуировали более 90 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 70 человек, из них 10 детей. Спасено 24 человека, из них 6 детей. Пожар ликвидирован на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет.
Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.
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17.09.2024, 16:23 19786
В Уральске при столкновении автобуса и автомобиля пострадали 11 человек
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения
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Уральск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 сентября в Уральске произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, пострадали 11 человек.
В 09.20 на пересечении улиц Алаш и Светлая столкнулись маршрутный автобус № 1 марки "Газель Next" и Nissan Teana, сообщает издание "Мой город".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров Nissan Teana, а также 8 пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и ДЧС", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения.
Напомним, пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области.
17.09.2024, 14:20 24401
Шестеро взрослых и ребенок погибли в ДТП в Жамбылской области
Авария произошла на на 526-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай
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Тараз. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамблыской области проводится расследование по факту дорожной аварии, ставшей причиной гибели семи человек, в том числе двухлетнего малыша.
ДТП произошло на трассе Западная Европа - Западный Китай вечером 16 сентября, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Водитель Cadillac Escaladе во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся грузовым автомобилем DAF.
После чего Cadillac откинуло на свою полосу, где он столкнулся с автомашиной марки "Газель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", - уточнили в полиции.
В результате происшествия на месте погибли 37-летний водитель "Газели", 30-летний водитель Cadillac и пятеро его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.
Начато досудебное расследование.
16.09.2024, 13:41 59216
Две школьницы разбились насмерть в Алматы
Девочки-подростки выпали из окна многоэтажного дома
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Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы две девочки-подростка погибли, выпав из окна многоэтажного дома.
О происшествии сообщили в департаменте полиции Алматы.
Школьницы выпали из окна высотного дома в ЖК в Алмалинском районе. Тела обнаружили очевидцы. На место прибыли врачи скорой помощи и полицейские, но спасти девочек не удалось.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте.
С начала года в Алматы из окон многоэтажек выпали 11 детей. Только в августе было зафиксировано шесть подобных случаев.
16.09.2024, 11:03 62466
Женщина и ребенок пострадали на аттракционе в Караганде
Полиция возбудила уголовное дело
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Караганда. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде при падении детского аттракциона пострадали женщина и ребенок.
Сегодня в Центральном парке города произошло падение одной из кабин детского аттракциона "Вертолетик", где находились два человека - женщина и ребенок. Они были осмотрены врачами и отпущены домой", - сообщил директор управления парками и скверами Караганды Талгат Байтохин.
По его словам, аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза проводилась в этом году перед началом сезона у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы.
Очевидцы предполагают, что падение аттракциона произошло из-за того, что детей на него пускают вместе со взрослыми, а кабинки на это не рассчитаны.
В департаменте полиции Карагандинской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ведутся следственные действия, обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.
В августе из-за отключения электричества в Караганде остановилось колесо обозрения. Операторам пришлось прокручивать аттракцион механическим способом, чтобы люди смогли выйти.
Ранее несколько человек получили травмы из-за поломки аттракциона в Петропавловске.
15.09.2024, 18:43 75041
В Мангистауской области горит мусорный полигон
Фото: Кадр из видео
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Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в Мунайлинском районе близ села Баянды на полигоне твердо-бытовых отходов горит мусор. Предварительная площадь возгорания составляет 650 квадратных метров, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
На полигоне ТБО происходит тление мусора на предварительной площади 650 квадратных метров. Сейчас на полигоне работают 12 единиц техники (7 самосвалов, 4 погрузчика и 1 бульдозер) и 15 работников", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что проводятся рекультивационные работы.
Ранее произошел пожар на мусорном полигоне в Астане, площадь возгорания составила 850 квадратных метров.
15.09.2024, 14:28 78051
В Астане насмерть сбили дорожного рабочего
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошла авария, в результате которой погиб мужчина, выполнявший дорожные работы, сообщили в департаменте полиции города.
Водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки KIA Sportage, двигавшимся во встречном направлений. В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в пресс-службе ДП.
Отмечается, что водитель и пассажиры автомобиля KIA Sportage были доставлены в больницу, после осмотра отпущены домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится расследование", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что после ДТП в Актау две девочки находятся в критическом состоянии.
14.09.2024, 20:21 89951
Две девочки находятся в критическом состоянии после ДТП в Актау
Врачи пока не дают определенных прогнозов
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Актау. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 сентября в Актау в районе Автодрома произошла дорожная авария, в которой пострадали две девочки.
На областной станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали две девочки, 2008 и 2022 годов рождения. В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау, сообщает портал "Лада".
Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.
Старшую уже прооперировали. Врачи пока не дают определенных прогнозов", - информирует издание.
Напомним, пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области.
13.09.2024, 20:52 94506
Отравление школьников в Бейнеу: столовую опечатали
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Актау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В школе Бейнеуского района недомогание почувствовали 16 учеников. В районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта уверяют, что это не связано со школьной едой. Но столовую там все же опечатали, сообщает Lada.kz.
Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.
Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7-х классов", - рассказал Туралы Жолышов.
По его словам, столовую в школе опечатали. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа.
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