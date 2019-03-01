Спасатели выдвинулись на поиски аварийно приземлившихся космонавтов

Во время запуска корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Также в ведомстве проинформировали, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа.
Напомним, сегодня во время запуска с Байконура ракеты "Союз" произошла авария. Экипаж "Союза МС-10" перешел в режим баллистического спуска.
Пилотируемый корабль "Союз МС-10" направлялся на МКС. На борту находились члены длительной экспедиции МКС-57/58 - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства