Спасатели выдвинулись на поиски аварийно приземлившихся космонавтов

"В тот день Мирас, который живет по соседству со спасенными, заметил пожар в соседском доме. Он услышал детский плач и, не раздумывая, зашел в горящее задымленное помещение. Юноша вынес на руках 8-летнего Галыма Батырбека и услышал кашель взрослого человека. Он вернулся и вынес на улицу соседа Бейбита Демеугалиева".