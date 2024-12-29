Более 1,5 тысячи казахстанцев сдали для пострадавших 800 литров крови

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Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние шести пострадавших пассажиров упавшего в Актау самолета стабилизировано, - Состояние шести пострадавших пассажиров упавшего в Актау самолета стабилизировано, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.





На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице находятся 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3 до 1. С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших, из них 2 транспортабельных, 1 в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ", - рассказала заведующая отделением Мангистауской областной больницы Жанар Байманова.









По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их состояния в условиях транспортировки.





Напомним, из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.





Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - сообщили в ведомстве.





В Минздраве подчеркнули, что спасти жизни 29 человек удалось благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы.





Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов, не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду. За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте - 125, Актобе - 109, Жетысу - 49, Караганде - 40, ВКО - 34 и в других регионах нашлись неравнодушные люди", - отметили в министерстве.





Министерство здравоохранения благодарит всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови для пострадавших в трагической авиакатастрофе.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.



