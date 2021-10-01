Сразу пять человек стали жертвами ДТП на мосту в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - В результате лобового столкновения на мосту через реку Есиль в Нур-Султане погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, авария произошла 30 сентября, в 00.34.

19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexia Ravon под управлением 28-летнего водителя", - говорится в сообщении ведомства.

По словам полицейских, в результате ДТП погибли 5 человек - оба водителя и три пассажира, один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - добавили в ДП.

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