Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области

ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - 18 августа в 04.39 поступило сообщение о пожаре в селе Жабаглы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К месту пожара были направлены силы и средства пожарного поста № 18 по охране района Аккулы в составе 1 единицы техники и 3 человека личного состава, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

На территории КХ "Даниял" открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м.

Тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на расположенные поблизости хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, находящийся в 100 метрах от места пожара.

Пожар был ликвидирован 19 августа в 07.30. Причина и ущерб устанавливаются.