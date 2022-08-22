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Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области

21.08.2022, 13:50 19146
Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области
ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В Жамбылской области обнаружили тело военнослужащего, уроженца села Миялы Кызыкогинского района Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 августа покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области", - сообщает газета "Ак Жайык" со ссылкой на страницу общественницы Бибигуль Рамазан в Facebook.

 
Близкие и знакомые погибшего считают, что он не стал бы самоубийцей по своей воле.
 

Он был старшим сыном в семье, надеждой и опорой родителей. У него есть сестра и младший брат. Он был моим учеником, и я знаю его честным и доброй души человеком, мы никогда не видели его грустным или подавленным", - говорит его учительница.


Напомним, 17 августа в Атырауской области скончался солдат-срочник.
 

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Пьяный водитель сбил пенсионера на велосипеде в Алматинской области

22.08.2022, 16:03 911
ТАЛДЫКОРГАН. 22 АВГУСТА - Нетрезвого водителя, сбившего пенсионера на велосипеде, задержали полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 21 августа в ОП Жамбылского района поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП, 81-летний пожилой мужчина доставлен в ЦРБ Жамбылского района", - сообщает Polisia.kz

 
Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП, на которых видно, что нетрезвый водитель автомобиля ведет себя агрессивно. 
 
 
В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. 
 
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по трем статьям КРК об АП. 
 

В настоящее время задержанный взят под стражу. Автомашина водворена на штрафную стоянку", - сообщили в полиции. Для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза. 

 

Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с крупными ДТП

22.08.2022, 14:14 1911
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.




 

В Павлодарской области в результате ДТП погиб водитель

22.08.2022, 10:15 3366
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 22 АВГУСТА - В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Калкаман - Баянаул - Керней погиб 51-летний водитель автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, авария произошла 21 августа в 18.00. 
 

Водитель автомашины Mercedes Benz E-220, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 53-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

 
Сообщается, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
 

В ДТП в Актюбинской области погибли 5 человек

22.08.2022, 08:41 4686
В ДТП в Актюбинской области погибли 5 человек
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актюбинской области в ДТП погибли 5 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, днем 21 августа 40-летняя водитель автомашины Lada Largus, двигаясь со стороны города Кандыагаша в направлении поселка Кенкияк, на 54-м км автодороги Покровка - Жанажол Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание. 
 

В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте аварии. Еще один пассажир скончался в центральной районной больнице", - сообщили в полиции. 

 
Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.

 

В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина

21.08.2022, 15:02 17786
В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 21 АВГУСТА - В результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 20 августа в результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина", - сообщает издание RT.

 
По данным следователей, в машине, за рулем которой находилась девушка, сработало взрывное устройство. Она погибла на месте.
 
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.
 
Знакомые погибшей заявили, что взорванный автомобиль принадлежал отцу девушки, известному общественному деятелю Александру Дугину, который и должен был находиться за рулем.
 

Подросток разбился на мотоцикле в Актюбинской области

20.08.2022, 16:59 32961
АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - В Актюбинской области подросток погиб, катаясь ночью на мотоцикле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Несовершеннолетний ехал ночью по степной дороге в направлении поселка Тасоткел Хромтауского района на мотоцикле LT-200 без госномера. Сам водитель не имел прав. В какой-то момент подросток не справился с управлением и мотоцикл перевернулся", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. 

 
От полученных травм подросток скончался на месте ДТП. 
 
По факту начато досудебное расследование.

Ранее в Алматинской области 17-летний подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в школьный забор. 
 

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган - Уштобе

20.08.2022, 10:28 39491
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 20 АВГУСТА - Восемь человек пострадали в дорожной аварии вечером 19 августа на трассе Талдыкорган - Уштобе с участием грузовой Газели и Nissan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что в салоне легковой автомашины находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование", - сообщает Polisia.kz


В аварию попала и бригада скорой помощи, спешившая к месту происшествия. Их автомобиль столкнулся со встречной легковой иномаркой. Жертв и пострадавших удалось избежать, за исключением повреждений кузова обеих автомашин.
 

В Павлодарской области произошел крупный пожар в крестьянском хозяйстве

19.08.2022, 19:36 51816
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - 18 августа в 04.39 поступило сообщение о пожаре в селе Жабаглы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К месту пожара были направлены силы и средства пожарного поста № 18 по охране района Аккулы в составе 1 единицы техники и 3 человека личного состава, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.
 
На территории КХ "Даниял" открытым пламенем горело 200 тонн складированного свежескошенного сена на площади 250 кв. м.
 
Тушение пожара усложнялось сильным ветром, а также угрозой распространения огня на расположенные поблизости хозяйственные постройки, скирды сена и лесной массив, находящийся в 100 метрах от места пожара.
 
Пожар был ликвидирован 19 августа в 07.30. Причина и ущерб устанавливаются.
 

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