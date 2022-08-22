Срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области

ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В Жамбылской области обнаружили тело военнослужащего, уроженца села Миялы Кызыкогинского района Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 августа покончил с собой военнослужащий из Атырау, отбывавший службу в Жамбылской области", - сообщает газета "Ак Жайык" со ссылкой на страницу общественницы Бибигуль Рамазан в Facebook.
Близкие и знакомые погибшего считают, что он не стал бы самоубийцей по своей воле.
Он был старшим сыном в семье, надеждой и опорой родителей. У него есть сестра и младший брат. Он был моим учеником, и я знаю его честным и доброй души человеком, мы никогда не видели его грустным или подавленным", - говорит его учительница.
Напомним, 17 августа в Атырауской области скончался солдат-срочник.