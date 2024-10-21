20.10.2024, 13:57 12711
Стрелявшего в мотоциклистов пьяного чабана задержали в Алматинской области
Фото: telegram/Kris_p_almaty
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Амстердам. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное нападение на мотоциклистов произошло в горах Алматы. Стрелявшим оказался пьяный чабан.
На распространенном в соцсетях видео ехавшие на мотоциклах молодые люди обсуждают нападение. Один из них рассказывает, что чабан был сильно пьян и целился ему в голову. На колесе у другого эндуриста видны дыры от выстрелов.
При этом на видео видно, что эндуристы ехали по горной дороге, а не там, где пасется скот.
Вечером мужчину задержала полиция. При задержании он нецензурно выражался и оказывал полицейским сопротивление.
Инцидент прокомментировали в полиции.
По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сообщили в ДП Алматинской области.
Это не первый случай нападения на мотоциклистов в горах. В июле несколько мужчин избили эндуристов за то, что те, по их словам, пугали своей ездой домашних животных.
Мнения комментаторов тогда разделились. Многие люди писали, что горные пастбища - не место для байкеров. Рев мотоциклов распугивает домашних и диких животных и мешает живущим там людям. Комментаторы также припомнили мотоциклистам громкую езду по ночным улицам Алматы, из-за которой жильцы не могут спать и открыть окно даже летом в жару.
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20.10.2024, 20:29 6126
Пик солнечной активности вызвал сбои в работе спутников и GPS
Солнце вступило в самый активный период за 11 лет
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Вашингтон. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Солнце вступило в самый активный период за 11 лет, из-за чего в разных странах люди наблюдают фееричное северное сияние.
Кроме того, солнечная активность вызывает сбои в работе небольших спутников и нарушает сигналы GPS, пишет Washington Post со ссылкой на NASA.
За последние несколько лет Солнце устроило настоящее шоу для землян, и теперь ученые подтвердили, что впереди еще много событий", - пишет сотрудница газеты Kasha Patel.
В частности, в мае этого года экстремальная геомагнитная буря, достигшая самого высокого уровня интенсивности, вызвала по всем миру невероятные северные сияния, которые видели даже в Индии и на Багамах.
Новый анализ показывает, что магнитная активность от бури была самой сильной с 1989 года, согласно информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований. По данным НАСА, полярные сияния также были одними из самых ярких за 500 лет", - пишет газета.
Специалисты не исключают, что сбои в работе спутников и GPS будут продолжаться.
19.10.2024, 13:21 31931
Спасший девочку от преследователя с ножом полицейский погиб в ДТП в Абайской области
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Омск - Майкапчагай
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Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области в дорожной аварии погиб полицейский, который в феврале спас девочку от преследователя и сам был ранен ножом, сообщили в департаменте полиции Абайской области.
18 октября 2024 года на автодороге Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария с участием трех автомобилей.
Погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Ахатов Асхат. По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в областном ДП.
В ведомстве напомнили, что погибший полицейский в феврале этого года героически спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника.
Напомним, 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает Polisia.kz. Прибывшие полицейские заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка. Для подкрепления на место прибыл экипаж патрульной полиции. Злоумышленник напал на выходившего из авто патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на полученное ножевое ранение, он, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.
19.10.2024, 09:28 35496
Скопление автомобилей произошло на границе Казахстана из-за отключения электричества
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Туркестан. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов сообщает о чрезвычайной ситуации на электроподстанциях в Туркестанской области, которая произошла 15 октября 2024 года. В результате этого сбоя произошла остановка подачи электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".
Как сообщили в ведомстве, с момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образования скоплений автомобилей перед пунктами пропуска.
Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен.
Учитывая пропускную способность поста "Б. Конысбаева" до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки", - добавили в КГД.
Напомним, в Казахстане в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии достигает 2 ГВт. Без принятия соответствующих мер к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт.
Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
18.10.2024, 19:50 44306
Несчастный случай произошел на шахте "Саранская"
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для расследования несчастного случая, произошедшего на шахте "Саранская", в результате которого пострадали три человека, департамент Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создает комиссию, сообщает пресс-службу Минтруда.
Несчастный случай на шахте "Саранская" угольного департамента АО "Qarmet" произошел 14 октября в 23.00. В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 года рождения), горного мастера А. Григорьевича (1989 года рождения) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 года рождения).
В результате несчастного случая работники предприятия получили различные травмы. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавших доставили в областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова. После осмотра врачами Д. Сембеков и А. Григорьевич были отпущены домой без открытия больничного листа. А. Рудий в настоящее время находится в реанимации.
Для расследования несчастного случая департаментом Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев в Карагандинской и Костанайской областях.
18.10.2024, 08:59 52581
В Актюбинской области пожарные предотвратили взрыв
Фото: МЧС РК
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области произошло возгорание в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаше, сообщили в МЧС РК.
Командир отделения старший сержант гражданской защиты Шамаков Данат и пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Самрат Мейрамбек в составе пожарных расчетов пожарной части № 8 оперативно извлекли два газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, вчера пожарные потушили крупный пожар в одной из многоэтажек в Алматы.
17.10.2024, 14:37 65286
Крупный пожар потушили в одной из новостроек в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы потушили крупный пожар на пересечении улиц Байтурсынова и Курмангазы в жилом комплексе "Престиж Алатау", сообщили в городском ДЧС.
Как сообщили спасатели, пожар, возникший на 7-м этаже высотки, перекинулся на кровлю. 25 пожарных расчетов были направлены на место происшествия по повышенному рангу. Жильцы ЖК были эвакуированы.
В ДЧС отметили, что во время борьбы с огнем пожарные столкнулись с угрозой обрушения кровли.
Площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 13.25 пожар был локализован и в 13.45 - ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.
17.10.2024, 11:09 68311
Жители Аягоза остались без отопления: завершен ремонт теплосети Дополнено
Фото: Depositphotos
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Семей. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозе завершены ремонтные работы по восстановлению тепловой сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
С этого момента начался постепенный подъем температуры, и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора по области Абай держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", - заявили в ведомстве со ссылкой на Комитет энергонадзора.
Дополнено 17.10.2024, 11.20
В акимате Актюбинской области прокомментировали ситуацию с теплоснабжением в городе.
Отопление подключили ко всем домам, но проблемы по квартирам есть точечно, в том числе проблемы с готовностью дома, проблемы в самих квартирах. На каждое обращение выезжает специалист жилинспекции, Aqtobe Su-Energy Group (...) Например, в домах Военного городка отопление уже включили. Сегодня проверяют подачу (...) По адресу улице 8 Марта, 18а, тепло дали. Но по двум подъездам есть проблемы, сейчас специалисты КСК занимаются регулировкой. На улице ул. Козенкова работают специалисты", - заверила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.
Напомним, вчера в Аягозе произошло аварийное отключение теплоснабжения. По данным акимата Абайской области, причиной стал выход из строя задвижки Д159.
Также газета "Диапазон" сообщала, что в редакцию поступают жалобы от актюбинцев, которые мерзнут в своих домах.
17.10.2024, 08:38 67731
В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали 17 октября в 03.23 землетрясение, эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от Алматы. Об этом сообщили в МЧС РК.
По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС РК.
Напомним, сегодня в Алматы пройдет сейсмотренировка. Сирены прозвучат в 10.00.
При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС", - сообщили в ДЧС Алматы.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?