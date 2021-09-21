"Студенты прыгали из окон, чтобы спастись": стрельба в Пермском университете

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ПЕРМЬ. 20 СЕНТЯБРЯ - Шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном университете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве. По уточненным данным, 24 человека получили травмы и ранения, семеро из них - в тяжелом состоянии.





Нападавшим оказался студент этого же вуза Тимур Бекмансуров. Ранее сообщалось, что стрелка ликвидировали, однако, по уточненным данным, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В приемной университета рассказали, что на момент стрельбы в учебном заведении находилось около 3 тыс. студентов, сообщает ТАСС

Чтобы спастись, студенты прыгали из окон второго этажа. По словам очевидцев, сигнал тревоги не сработал, никаких объявлений по местному радио тоже не было. Студенты также говорят, что проход на КПП в здании свободный - пройти может любой. Предположительно, во время нападения охранник был убит одним из первых.





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Из Москвы в Пермь направили самолет с медицинским оборудованием и бригаду анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов. Сеть "ВКонтакте" удалила пост и заблокировала страницу подозреваемого, где он опубликовал пост о планируемом нападении, сообщает РИА Новости





На место трагедии выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.





Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. Владимир Путин выразил соболезнования с связи со случившимся.





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Во время задержания Бекмансуров первым открыл стрельбу по полицейскому, приехавшему на вызов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил нападавшего, после чего обезвредил.





В МВД РФ заявляют, что ситуация на территории вуза находится под контролем.









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