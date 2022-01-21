Таймерденов: захваченных силовиков погромщики выставляли в качестве живых щитов

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АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал подробности столкновения силовиков с погромщиками 5 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таймерденов рассказал, что ситуация, сложившаяся ближе к полудню 5 января в Алматы, была исключительно сложной.

По его словам, толпы погромщиков собрались сразу в нескольких районах города примерно на одинаковом удалении от Площади Республики и практически одновременно выдвинулись в ее сторону.

Подразделения полиции и военных неоднократно пытались выставить им заслоны, при этом силовики были вооружены только щитами, резиновыми дубинками, свето-шумовыми и газовыми гранатами.

Столкнуться пришлось уже не с мирными митингующими, а с хорошо организованными группами боевиков и погромщиков, в арсенале которых были биты, обрезки арматуры, железные трубы, камни", - приводит слова Таймерденоа Polisia.kz .

По словам главы ДП Алматы, при виде силовиков они, не раздумывая, "нападали и избивали со звериной жестокостью". Были случаи, когда взятых в плен в ходе столкновений военных и полицейских погромщики выставляли перед собой в виде живого щита.

Все разговоры о том, что митинг был мирным, не имеют никаких оснований. И люди, которые в эти дни были в городе, прекрасно это видели. И понимают, что те, кто взяли в руки оружие, нападают на полицию, здания госорганов, крушат и поджигают их, убивают полицейских, военных и гражданских, - это и есть террористы, и никак по-другому их не назвать. Мирные протестующие не останавливают машины, угрожая оружием, не отбирают их, не расстреливают тех, кто отказывается выполнять их требования и помогать им, не убивают гражданских на улицах. Поэтому, когда президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что на город напали террористы, он был совершенно прав", - уверен Таймерденов.





Ранее сообщалось , что в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудники специальных органов.



