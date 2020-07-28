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Тела двух пенсионеров обнаружили на месте пожара в Костанайской области

27.07.2020, 08:44 27325
Костанай. 27 июля. Kazakhstan Today - На месте сгоревшего дома в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружены тела двух пенсионеров, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 
 
В селе Аулиеколь Костанайской области произошел пожар дома, сообщает alau.kz.
 
В доме после его тушения обнаружено два тела. По информации пресс-службы департамента полиции области, сгорели пенсионеры 82 и 87 лет.
 
В настоящее время проводится экспертиза, которая устанавливает причину пожара.
 

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