Тела троих детей нашли в сгоревшем сене в Атырауской области

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости

По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.

Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 ночи по московскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.



