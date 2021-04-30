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Тело 6-летнего мальчика, пропавшего в Кызылорде, найдено в канализационном колодце

29.04.2021 7993
КЫЗЫЛОРДА. 29 АПРЕЛЯ - В Кызылорде в канализационном колодце обнаружили тело 6-летнего пропавшего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тело ребенка обнаружили утром 29 апреля в канализационном люке частного жилого дома, сообщает телеканал КТК
 

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Никаких видимых признаков насилия на теле ребенка не наблюдается. Начато расследование. Следственные действия взяты под мой личный контроль", - прокомментировал начальник департамента полиции Кызылординской области Султан Бекторе.

 

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