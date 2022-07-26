Тело еще одного незаконного старателя нашли в неработающей шахте в Акмолинской области

Фото: пресс-служба компании Алтыналмас

КОКШЕТАУ. 25 ИЮЛЯ - В неработающей золотодобывающей шахте рудника Бестобе в Акмолинской области обнаружены незаконные старатели. Один них - без признаков жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 июля при ежедневном осмотре на глубине 610 метров у ствола шахты Западная специалисты обнаружили трех человек, предположительно, промышлявших незаконной добычей золота. Один них - без признаков жизни, второй - с многочисленными поверхностными травмами, сообщает пресс-служба компании "Алтыналмас".

Незаконных старателей подняли на поверхность, вызвали медицинских работников и полицию. Всех лиц опознали. Погибший и раненный - жители поселка Заводской, третий - житель поселка Новый Карабулак. Никто из них не является работником рудника Бестобе. Все трое неоднократно привлекались к ответственности, в том числе за незаконное проникновение на охраняемые объекты.

Задержанный признался, что все занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. По его словам, его подельников завалило камнями: один погиб на месте, второй тяжело ранен (переломы, ушибы). Донести тело погибшего и пострадавшего до ствола шахты помогли другие "черные" старатели, оставшиеся в шахте. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

22 июля в этой же шахте было обнаружено тело незаконного старателя. Тело в спальном мешке обнаружили осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты.

Шахта не работает уже год, отключены вентиляция и другие инженерные сети, нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Компания "Алтыналмас", которой принадлежит рудник Бестобе, неоднократно предупреждала об опасности нелегальной добычи золота в шахте.