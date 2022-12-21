Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе

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У большинства пострадавших ушибы и переломы.

Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Один ребенок погиб на месте происшествия, четверо - в очень тяжелом состоянии.





17 декабря на 68-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения, ехавших из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу", - сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.





По его словам, в результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, 8 детей госпитализированы.





В областной детской больнице Актобе рассказали о состоянии пострадавших детей. Отмечается, что у большинства ушибы и переломы.





С 12 часов нам доставили 8 детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние 4 пострадавших средней тяжести, 4 - в очень тяжелом состоянии. Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", - цитирует газета "Диапазон" главного врача ОДБ Ербола Джапахова.





Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.





В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.





Дополнено. 18.12.2022, 11.00





Газета "Диапазон" выяснила некоторые подробности аварии.





По данным департамента полиции, в легковой машине с детьми были двое взрослых - замдиректора спортшколы, он был за рулем, и тренер. Тренер, как сообщили в облздраве, в коме, находится в БСМП, его подключили к аппарату ИВЛ. У 21-летнего парня сочетанная травма, переломы тела шейного позвонка, дужки шейного позвоночника, кисти и другие травмы. Состояние тяжелое.





Как сообщили в облздраве, двум из поступивших детей провели диагностическую лапароскопию, двум - декомпрессионную трепанацию черепа, удалили гематомы, одному ребенку репозицию костных отломков при политравме. Состояние остальных детей стабильно тяжелое, без ухудшения.





Врачи прилагают все силы, чтобы спасти пострадавших.





Случившееся потрясло всех, и у каждого возникают вопросы: почему спортсмены с тренером и замдиректора спортшколы ехали не в автобусе? Почему не было сопровождения полиции, которая в таких случаях обеспечивает безопасность?





По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, у детей не было освобождения от школы. Поэтому директор не подписал приказ о командировании их на соревнования. Соответственно, не написал письмо в МПС о сопровождении детей до областного центра. Они должны были заехать 16 декабря, но выехали только 17 декабря утром. Тренер попросил отвезти в город детей завуча спортшколы, не предупредив об этом директора.





В управлении образования "Диапазону" сообщили, что они не знали о проведении соревнований по волейболу. Поэтому и не было приказа.





Полицейские разъяснили, что в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом перед выполнением перевозок детей для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции заявку надо подавать не позднее трех суток до поездки.





Причины произошедшего расследует полиция.



