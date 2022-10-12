Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели

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Кентау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау Туркестанской области завели дело на администрацию кафе, где за два месяца отравились 168 человек.

В общепите санэпидемиологи выявили ужасную антисанитарию и массу нарушений. Оказалось, у некоторых поваров даже не было санитарных книжек, сообщает телеканал КТК

После приготовленных в одном из кафе в Кентау пиццы, суши и картофеля фри кишечная инфекция поразила сразу 145 человек. Больные стали массово поступать в стационары в минувшие выходные. Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли. Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов.

Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.

Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау - 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", - сказала заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.