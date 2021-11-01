Тело пожилого мужчины обнаружили в сгоревшей квартире в Павлодарской области

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ПАВЛОДАР. 31 ОКТЯБРЯ - Пожар в трехэтажном доме произошел в селе Калкаман Аксуского района Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время пожара из подъезда самостоятельно выбрались 15 человек, из них двое - дети.

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям изданию Pavlodarnews , пламя охватило квартиру на втором этаже.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера 101 поступило в 17.30. К месту отправили силы пожарного поста 13 поселка Калкаман.

В трехкомнатной квартире в зале горели домашние вещи, мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире тело 72-летнего мужчины без признаков жизни", - рассказали в ДЧС.

Огонь устранили через 37 минут после вызова пожарных. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.