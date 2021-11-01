Система Orphus

Тело пожилого мужчины обнаружили в сгоревшей квартире в Павлодарской области

31.10.2021, 12:35 100090
Тело пожилого мужчины обнаружили в сгоревшей квартире в Павлодарской области
Фото: Francesco Paggiaro: Pexels
ПАВЛОДАР. 31 ОКТЯБРЯ - Пожар в трехэтажном доме произошел в селе Калкаман Аксуского района Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время пожара из подъезда самостоятельно выбрались 15 человек, из них двое - дети. 
 
Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям изданию Pavlodarnews, пламя охватило квартиру на втором этаже.
 
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера 101 поступило в 17.30. К месту отправили силы пожарного поста 13 поселка Калкаман.
 

В трехкомнатной квартире в зале горели домашние вещи, мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире тело 72-летнего мужчины без признаков жизни", - рассказали в ДЧС.

 
Огонь устранили через 37 минут после вызова пожарных. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.
 

Комментарии

новости по теме

В Нур-Султане задержан водитель, сбивший двух пешеходов

01.11.2021, 13:11 6103
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан водитель Kia, сбивший двух пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДП Нур-Султана", - сообщили в столичном департаменте полиции.

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 
 

В Шымкенте пятилетний ребенок разбился, выпав из окна четвертого этажа

01.11.2021, 12:02 11584
В Шымкенте пятилетний ребенок разбился, выпав из окна четвертого этажа
ШЫМКЕНТ. 1 НОЯБРЯ - 30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС по городу Шымкенту, сообщение о падении ребенка с четвертого этажа пятиэтажного дома по улице Гагарина поступило 30 октября в 23.18.
 

Мальчик 2017 года рождения остался без присмотра родителей и упал через окно лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался", - говорится в сообщении ведомства.

 
По информации ДЧС, с начала года на территории города Шымкента зарегистрировано семь случаев выпадения детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех были травмированы.

 

В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода

01.11.2021, 11:21 15391
В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 31 октября в 13.33 по улице Уалиханова.
 
Как рассказали в столичном департаменте полиции, 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". 
 

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров "Лада" и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой", - рассказали полицейские.

 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов