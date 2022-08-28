Тело пропавшего в Косшы мальчика обнаружили в септике

КОКШЕТАУ. 27 АВГУСТА - Тело пропавшего вчера в Косшы шестилетнего мальчика обнаружили в частном септике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 августа около 21.30 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что двумя часами ранее его 6-летний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно", - сообщили в ДП Акмолинской области.
Полиция обнаружила, что мальчик утонул в частном септике.
В полиции обратились к жителям Косшы с просьбой закрыть септики, чтобы не допустить повторения трагедии.