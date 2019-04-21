Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью граждан в результате ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате автокатастрофы в Жамбылской области.

Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - сказано в телеграмме.

Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

Среди погибших 8 граждан Казахстана и 3 - Узбекистана. В числе пострадавших граждане РК, Узбекистана и Таджикистана.

Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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