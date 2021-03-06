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Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при катастрофе военного вертолета в Турции

05.03.2021 9127
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с катастрофой военного вертолета, унесшей жизни 11 человек, передает Kazakhstan Today.
 

С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета "Кугар" в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя Вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу", - говорится в телеграмме.

 
По данным Министерства национальной обороны Турции, число военных, погибших в четверг в результате катастрофы вертолета на востоке Турции, увеличилось до 11. Вертолет типа Cougar разбился в провинции Битлис. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие метеоусловия.
 

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