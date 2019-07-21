Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Киото

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ, передает Kazakhstan Today.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в анимационной студии в городе Киото, сообщает пресс-служба Акорды.

Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие пожара", - говорится в телеграмме.

18 июля на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) возник пожар. Погибли 33 человека, пострадали еще 36. На месте происшествия задержан 41-летний мужчина, который, предположительно, разлил бензин внутри студии и поджег его.

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