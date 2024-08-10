09.08.2024, 12:30 58571
Трал врезался в опору ЛРТ в Астане
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Груженный спецтехникой трал задел конструкцию строящегося легкорельсового транспорта в Астане, в результате чего пострадали три человека, сообщили в департаменте полиции столицы.
Водитель SHACMAN (трал. - Прим. ред.), груженный специальной техникой, при пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ. В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги", - проинформировали в ДП.
По данным полиции, всех пострадавших доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.
Ранее пятеро детей погибли в результате ДТП на трассе Самара - Шымкент.
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09.08.2024, 19:52 39221
В ВКО от удара молнии загорелся лес
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества в труднодоступной возвышенной горной местности произошел лесной пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно действующему алгоритму для локализации огня задействовали вертолет "Казавиаспаса". Также были привлечены силы "Авиалесоохраны", которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.
Огонь ликвидирован на площади 0,1 га. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.
Ранее в Абайской области произошел лесной пожар. Удалось локализовать возгорание на минимальной площади в 7 га.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев дал ряд важных поручений в связи с пожароопасным периодом на территории региона.
09.08.2024, 19:30 40206
В горах близ Алматы объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы
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Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 9 августа о сильном дожде в период 10-12 августа в горных и предгорных районах на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, сообщает пресс-служба ДЧС города.
На 10 августа в горах близ Алматы объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье.
Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников", - сообщили в ДЧС.
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы.
09.08.2024, 17:31 43771
В РК на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями
Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за первое полугодие на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями автомобилей, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. На железнодорожных переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить", - проинформировали в компании.
В КТЖ напомнили, что машинист поезда не может объехать автомобиль на железнодорожном переезде и за короткое время остановить подвижной состав.
Тормозной путь поезда даже при минимальной скорости следования достигает до 1000 метров. Несоблюдение посторонними людьми и водителями правил поведения на железной дороге приводит к задержке поездов, порче локомотива, железнодорожной инфраструктуры, потере груза. На железной дороге необходимо строго соблюдать правила безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году трое погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Акмолинской области. Также в Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом. Тогда один пострадавший скончался в больнице.
09.08.2024, 12:40 57781
Град повредил четыре самолета Air Astana
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом, были повреждены четыре самолета авиакомпании Air Astana, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Пострадавших нет. Борт заменен, самолет заправляется, в скором времени вылетит. Аэропорт работает в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Между тем в авиакомпании Air Astana предупредили о возможных задержках полетов.
Причиной задержки могут стать последствия урагана и града, прошедших в Астане 8 августа. В данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - заявили в Air Astana.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны проведут внеплановую проверку после инцидентов с повреждением самолетов.
08.08.2024, 15:30 103271
Руководитель управления спорта Алматы скончался в Париже
Фото: акимат Алматы
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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления спорта Алматы Ерден Хайруллин умер в Париже, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью руководителя управления спорта города Алматы Хайруллина Ердена", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что в Париже Ерден Хайруллин находился в командировке.
Напомним, в Париже проходят Олимпийские игры - 2024.
07.08.2024, 16:33 148741
Пятеро детей погибли в результате ДТП на трассе Самара - Шымкент
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей и трое взрослых погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Уточняется, что авария произошла сегодня в 10.10.
Водитель автомашины Toyota Ipsum и его пять пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом о проведении данного мероприятия государственным органам не сообщалось", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Позже в ведомстве добавили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля.
В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее смертельное ДТП произошло в Алматы.
07.08.2024, 13:11 157301
Внеплановую проверку проведут в столичном аэропорту после инцидентов с самолетами
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны проведут внеплановую проверку после инцидентов с повреждением самолетов, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов", - сказано в сообщении КГА.
Сегодня в авиакомпании Air Astana сообщили о повреждении самолета FlyArystan в аэропорту Астаны.
5 августа 2024 года оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.
Ранее в авиакомпании Scat сообщали, что работники столичного аэропорта повредили фюзеляж лайнера Boeing 737. Компания была вынуждена изменить расписание рейсов.
06.08.2024, 16:00 173806
Держал собаку в железном ящике: в Актау оштрафовали родителей подростка
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Актау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Родители подростка привлечены к ответственности за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты. Собаку в данный момент передали зоозащитникам. Проведена беседа", - проинформировали в ДП.
Ранее на портале inaktau.kz появилась информация о том, что собаку три дня держали в металлическом ящике на жаре в Актау.
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