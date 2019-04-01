Трехлетний ребенок умер от отравления колбасой в Актау

Актау. 12 ноября. Kazakhstan Today- В Актау семья из шести человек отравилась испорченной колбасой. Трехлетнего ребенка спасти не удалось, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в управлении здравоохранения, в Мангистаускую областную больницу 12 ноября поступила семья из двух взрослых и четверых детей. У всех были схожие симптомы пищевого отравления, пишет Lada.kz





"Мы были в гостях, дети попросили колбасу, хозяин дома сказал, что она несвежая, но я решила ее обжарить. К часу ночи ребенку стало плохо, его рвало. Я промыла желудок раствором марганцовки. Он уснул. Потом я и еще трое детей почувствовали себя плохо. Тогда мы вызвали скорую помощь", - рассказала Лидия, мать скончавшегося ребенка.





"К сожалению, спасти ребенка не удалось. Смерть была констатирована в 07.00. Семья эта неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. На данный момент все, кроме отца, находятся в инфекционном отделении под наблюдением врачей, состояние стабильное", - рассказали в департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской области.





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