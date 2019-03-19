Три человека погибли, 10 пострадали в ДТП на месторождении в Актюбинской области

По информации департамента полиции региона, сегодня, в 08.00, на автодороге Жанажол - Северная Трува в Мугалжарском районе произошло столкновение автобуса ПАЗ с водовозом. В результате ДТП три человека скончались и ещё 10 попали в больницу, пишет портал "Мой город".
Автобус перевозил сотрудников охранной фирмы. В результате ДТП водитель автобуса и два пассажира скончались на месте. 9 пассажиров ПАЗа и водитель "Урала" доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Другие подробности ДТП выясняются.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства