Система Orphus

Три человека погибли, 10 пострадали в ДТП на месторождении в Актюбинской области

18.03.2019, 17:55 7507
Актобе. 18 марта. Kazakhstan Today - Три человека погибли, 10 пострадали в ДТП на месторождении в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции региона, сегодня, в 08.00, на автодороге Жанажол - Северная Трува в Мугалжарском районе произошло столкновение автобуса ПАЗ с водовозом. В результате ДТП три человека скончались и ещё 10 попали в больницу, пишет портал "Мой город"
 

Автобус перевозил сотрудников охранной фирмы. В результате ДТП водитель автобуса и два пассажира скончались на месте. 9 пассажиров ПАЗа и водитель "Урала" доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
Другие подробности ДТП выясняются.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая