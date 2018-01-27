Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Три человека погибли в Астане при столкновении двух автомобилей, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы столичного ДВД, авария произошла 26 января, около 23.00. Водитель автомашины ВАЗ-21705, следуя по улице Амман, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной Toyota Runner.

Двое пассажиров ВАЗа погибли от полученных травм на месте, еще один пассажир скончался в больнице. Водитель ВАЗа и пассажир Toyota госпитализированы.

Ведется расследование по статье 345 УК РК, назначены экспертизы.

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