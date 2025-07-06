05.07.2025, 18:27 117286
Три человека погибли в аварии близ Павлодара
Возбуждено уголовное дело
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Павлодар. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара, сообщает департамент полиции города.
Столкновение автомобилей произошло 5 июля.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в Казахстане зафиксирован резкий рост количества ДТП. Более половины из них приходится на 6 регионов: Алматы, Алматинскую, Жамбылскую и Актюбинскую области, Астану и Шымкент. В структуре смертности от несчастных случаев доля смертности от ДТП составляет 23,5%.
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06.07.2025, 14:57 21176
Семь человек погибли в ДТП на трассе близ Балхаша
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Балхаш. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июля водитель Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаша, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона не отреагировал на дорожные знаки и выехал на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем врезался на криволинейный барьер, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, 5 июля три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара.
04.07.2025, 14:50 205441
Режим ЧС объявлен в одном из районов Акмолинской области
Главой Зерендинского района принято соответствующее решение
Фото: кадр из видео
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Кокшетау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба районного акимата.
В соответствии с рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района акимом района Асетом Курмангожиным 25 июня 2025 года принято решение об объявлении на территории Зерендинского района чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - заявили в акимате.
Также в ходе внеочередного оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района обсудили следующие вопросы:
- организация работ по устройству заградительной дамбы вдоль прибрежной зоны - от территории гимназии имени Габдуллина до улицы Тәуелсіздік;
- проведение механической очистки прибрежной зоны вдоль улицы Мусина от иловых отложений и растительности;
- рассмотрение вопроса о зарыблении водоема травоядными видами рыб.
Ранее казахстанка Виктория Макарова опубликовала ролик, снятый в поселке Зеренда Акмолинской области, сообщает tengrinews.kz. По словам женщины, за последние несколько лет местное озеро превратилось в болото, а дома, расположенные рядом, начали регулярно подтапливаться. У местных жителей сгнили огороды, а над головами накренились столбы ЛЭП.
04.07.2025, 11:25 211946
Очередное ДТП с автобусом в Астане: трое в больнице
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.
По данным столичного департамента полиции, на пересечении улиц Косшыгулулы и Серкебаева автобус не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение.
Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
В ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и проявления повышенного внимания на перекрестках.
Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
03.07.2025, 16:35 232791
Свыше 260 лесных пожаров произошло в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала пожароопасного периода в Казахстане произошел 261 лесной пожар на площади 27 тысяч гектаров, сообщил в ходе пресс-конференции службы центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.
Также, по его словам, зарегистрировано 16 степных пожаров и 1357 степных возгораний общей площадью 14,5 тысячи гектаров. В настоящее время пожароопасный период в самом разгаре. В ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В связи с этим мы призываем к строгому соблюдению мер пожарной безопасности. При высоком классе пожарной опасности запрещается разводить костры в населенных пунктах, лесах, вблизи посевов. Не бросайте непотушенные спички, окурки и стеклянные предметы. Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте их игр с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно сообщите по номеру 101 или 112", - добавил спикер.
Напомним, систему раннего обнаружения лесных пожаров запустили в резервате "Семей орманы".
03.07.2025, 08:49 239036
В Акмолинской области подросток погиб предположительно от отравления бензином
Возбуждено уголовное дело
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Кокшетау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зерендинском районе Акмолинской области обнаружено тело 13-летнего мальчика. По предварительной версии, подросток скончался от отравления парами бензина.
Тело 13-летнего школьника в летней кухне обнаружили его родные 2 июля. Предполагается, что причиной гибели подростка стало отравление парами бензина, сообщают СМИ.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти", - сказано в сообщении полиции.
01.07.2025, 17:32 262806
Двадцать казахстанских студентов отчислили из вуза Бишкека
Проверка ГКНБ показала, что студенты из Казахстана не приезжали на учебу в Кыргызстан
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Бишкек. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил факты служебного подлога в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева, сообщает 24.kg со ссылкой на ГКНБ республики.
По информации источника, в университете выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в Кыргызстан.
Установлено, что ряд иностранцев, официально зачисленных в университет, фактически не находился на территории КР и не участвовал в учебном процессе. Тем не менее их документы числились в вузе как активных студентов", - сообщает источник.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог" УК КР. Комиссионная проверка подтвердила указанные нарушения.
По ее итогам из КГУ отчислены 59 иностранных студентов, из них:
- 30 граждан Узбекистана;
- 20 - Казахстана;
- 9 - России.
Следственные мероприятия продолжаются. ГКНБ выясняет, кто из сотрудников преподавательского и административного состава университета причастен к нарушениям", - говорится в информации.
30.06.2025, 14:57 289071
В Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой, сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов - средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов (...) Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина", - заявила Акмарал Альназарова.
Она также заверила, что по данному очагу работа ведется.
Напомним, в прошлом году в Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
29.06.2025, 13:12 296541
В области Жетысу двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу, сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетісу - майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, погибших в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся в памяти коллег", - написал министр.
Он отметил, что ведомство окажет необходимую помощь семьям погибших.
Ранее шесть человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау.
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