Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

Фото: Polisia,kz
ТАЛДЫКОРГАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Три человека стали жертвами дорожной аварии, произошедшей сегодня утром близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За рулем пикапа Toyota Hilux находился 38-летний мужчина, который на 427-м километре автодороги Алматы - Оскемен не справился с управлением авто и допустил ее опрокидывание. На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу", - сообщает Polisia.kz.
Полиция проводит расследование происшествия.