Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 21 сентября, в 4.27 пассажирский поезд № 105 сообщением Алматы - Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за неисправности технического вагона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы АО "НК "КТЖ", количество пассажиров в экстренно остановленном поезде - 184. Жертв и пострадавших нет.

АО "Пассажирские перевозки" занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения согласно проездным документам.





Пассажиры данного поезда с перегона Мырза-Шокай до станции Астана рассажены на поезд № 3/4 Алматы - Нурсултан-Нурлы жол.

Для вывоза пассажиров, следовавших до станций "Курорт Боровое", Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск организован отдельный состав из стандартных вагонов (4 купейных вагона).

Поезд № 105/106 Алматы-2 - Петропавловск отменяется на 2 рейса до 26 сентября", - проинформировали в организации.

Состав КЗ-03 с неисправным техническим вагоном будет доставлен на ПТО "Тальго" станции Астана для замены на технический вагон, находящийся в резерве, и проведения технического осмотра всех вагонов в составе.