30.11.2024, 11:45 38446
Три человека пострадали из-за взрыва топливного бака грузовика в Астане
На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля
Рассказать друзьям
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном районе Сарыарка на улице Жарсуат в боксе, расположенном на первом этаже трехэтажного административного здания, произошел взрыв топливного бака одного из грузовых автомобилей, в результате чего случился пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от уничтожения огнем два авто. В результате пожара пострадали 3 человека, которые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
новости по теме
30.11.2024, 12:53 35501
В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы два охранника жестоко избили посетителя кафе за просьбу продлить время пребывания в заведении, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья - в ход пошли кулаки. Причем работники заведения не реагировали на людей, которые пытались заступиться за избитого мужчину. Оба подозреваемых задержаны и взяты под стражу", - проинформировали в ДП.
Отмечается, что 40-летний мужчина с серьезными травмами госпитализирован в одну из больниц города.
Ранее двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента.
Ранее двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента.
30.11.2024, 09:46 41031
На хлебоприемном пункте в Щучинске произошел пожар
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Кокшетау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Щучинске пожарные ликвидировали пожар в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На момент пожара в агрегате находилось 30 тонн семян подсолнуха. Прибывшие на место вызова по 2-му рангу спасатели, ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня за пределы агрегата", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
30.11.2024, 09:13 41831
В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Акмолинской области задержала участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, сообщает Polisia.kz.
Полицейские выявили организованную преступную группировку, занимавшуюся оформлением заведомо невозвратных займов в банках второго уровня на малограмотных граждан этого региона. Задержания проведены в городах Кокшетау и Алматы. Всего оперативники поместили в изолятор временного содержания пятерых членов преступной группировки, а число пострадавших исчисляется десятками", - проинформировали в полиции.
По информации оперативников, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты. Кроме того, фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка. На сегодня по делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв еще устанавливается.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры.
По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС. В рамках расследования сотрудниками полиции устанавливается количество потерпевших граждан и общая сумма ущерба.
Напомним, полицейские предупредили казахстанцев о мошенниках, продающих несуществующие товары через интернет.
29.11.2024, 18:45 57836
Горящий факел на Атырауском НПЗ: названа причина
Технологический процесс продолжается в штатном порядке
Фото: kmg.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе названа причина появление огненного факела, передает корреспондент агентства.
В 09.57 на установке гидроочистки бензина Naphtha HT Атырауского нефтеперерабатывающего завода сработал пружинный предохранительный клапан отпарной колонны, при этом избыточный газ был направлен на факельную систему для предотвращения нештатных ситуаций. На текущий момент технологический процесс стабилизирован - в строгом соответствии с регламентом", - сообщили на заводе.
Подчеркивается, что данное событие не повлияло на режим работы установки, технологический процесс продолжается в штатном порядке.
В настоящее время специалисты завода проводят анализ причин срабатывания клапана. Все мероприятия выполняются в полном соответствии с требованиями действующих нормативных документов и стандартов промышленной безопасности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Атырауский НПЗ с 1 октября был остановлен на плановый ремонт. Ремонтные работы планировалось проводить до 25 октября, но его завершили на два дня раньше срока
28.11.2024, 09:26 85221
Ночью жители Алматы ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в 01.31 землетрясение на территории Китая в 318 км на юго-восток от Алматы. Об этом сообщили в ДЧС Алматы.
По данным ДЧС, в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла.
В ведомстве отметили, что Алматы расположен в 9-10-бальной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят порядка 200 слабых неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.
26.11.2024, 13:02 120391
Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента: два студента обвинили завуча, физруков и старшекурсников в избиении, сообщает КТК.
По словам молодых людей, их избили из-за оскорбительного комментария в соцсети.
Один из пострадавших сейчас в больнице с сотрясением. Родители требуют строго наказать обидчика. Правда, он свою вину отрицает, заявляя, что студентов избили старшекурсники", - сообщает телеканал.
Студенты рассказали, что один из них оставил комментарий к видео, которое завуч колледжа выложил в TikTok. Реплика ему не понравилась, и он решил проучить молодых людей.
Привел в подвальное помещение колледжа и стал избивать. Да не один. В подвале также было несколько физруков и старшекурсников, которые тоже участвовали в избиении.
По словам Абдугафара Ерсалиева, их с другом три с лишним часа держали в подвале.
Матери нашли на полу замытые следы крови, показали испачканную (также кровью) одежду своих детей и заметили следы от ударов на руках завуча. Однако преподаватель, которого обвиняют в рукоприкладстве, все отрицает. Избивали студентов якобы старшекурсники, а он ни при чем", - говорится в сюжете.
Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.
Один из избитых студентов сейчас в больнице с сотрясением мозга. А в скандале придется разбираться полиции. Родители тем временем заявили, что продолжать в этом колледже учебу их дети не будут, потому что учебное заведение не в состоянии обеспечить безопасность", - сообщает телеканал.
Ранее в Актобе студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам. Родители требуют наказать преступников.
В октябре в Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В этом же месяце в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
26.11.2024, 12:22 122691
Поезд столкнулся с автобусом в Алматы
Пострадали 6 пассажиров автобуса
Рассказать друзьям
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы столкнулись поезд и автобус. Видео происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
По их словам, ДТП произошло на ул. Ауэзова, не доезжая Гоголя. Дорога в этом месте временно перекрыта.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Данное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 11.40 в Алмалинском районе Алматы. Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, который следовал по железнодорожным путям на запад. В результате ДТП, предварительно, пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Им оказана медицинская помощь. Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили в полиции.
26.11.2024, 08:27 105281
В Казахстане произошло землетрясение
Рассказать друзьям
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 25 ноября в 23.42 зарегистрировали землетрясение, передает корреспондент агентства.
По данным ДЧС Алматинской области, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 257 км на северо-восток от Алматы.
Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла, в Жаркенте - 4 балла, в селе Чундже - 3 балла, в Текели - 3 балла, в селе Кыргызсай - 2 балла, в поселке Карабулак - 2 балла, в селе Жансугыров - 2 балла, в селе Кокпек - 2 балла, в городе Сарканте - 2 балла, в Талдыкоргане - 2 балла.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.12.2024, 09:10Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы 01.12.2024, 09:5312411Что ждет казахстанцев в декабре 01.12.2024, 11:321356В Миннацэкономики рассказали, будут ли банковские переводы облагаться налогом 01.12.2024, 13:50Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане1046Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане 28.11.2024, 12:49184201Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 28.11.2024, 11:47163286Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций 27.11.2024, 18:30155546В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ОДКБ 24.11.2024, 10:27150446В Актюбинской области солдат-срочник покончил с собой 29.11.2024, 09:23141936Токаев направил телеграмму поздравления президенту Албании 21.11.2024, 17:12221591Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 21.11.2024, 16:42219116Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07214456В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45208556Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области 18.11.2024, 14:10206081Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?