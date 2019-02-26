Караганда. 25 февраля. Kazakhstan Today - Три человека пострадали при столкновении автобуса и трех автомашин в Караганде, передает Kazakhstan Today.

25 февраля 39-летний водитель автомашины Toyota Highlander, следуя в направлении микрорайона Голубые Пруды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной Mitsubishi Pajero под управлением 37-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По информации ведомства, в результате ДТП столкнулись три автомашины и пассажирский автобус. Трех участников ДТП доставили в областной медцентр.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, по результатам расследования виновник будет привлечен к административной ответственности.

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