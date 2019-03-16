Три человека пострадали при взрыве газа и обрушении на предприятии в Астане

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Три человека пострадали при взрыве газа и последующего за этим обрушения потолочного перекрытия на предприятии в Астане, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о происшествии в двухэтажном здании ТОО "МолПродуктсервис" по шоссе Алаш поступило на пульт 101 сегодня в 17.06.

По прибытии первого пожарного расчета в 17.14 было установлено, что произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами на предварительной площади 300 квадратных метров. Пострадали три человека, доставлены в больницу", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Нурсултан Нурахметов.

По его информации, предварительная причина обрушения - взрыв газового баллона. На место происшествия привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

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