Три человека утонули за сутки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 25 ИЮЛЯ - Мужчина, подросток и шестилетний мальчик утонули за сутки в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе регионального ДЧС сообщили, что взрослый мужчина и ребенок погибли в местах, где запрещено купаться.

По оперативным данным, первый трагический случай произошел в ночь с 24 на 25 июля на Иртыше, в районе села Сычевка. Здесь утонул 17-летний подросток.

Юноша, 2004 года рождения, перевернулся на лодке. Поиски несовершеннолетнего сейчас ведутся. 25 июля в 20 километрах от Экибастуза, на канале имени Каныша Сатпаева, очевидец извлек из воды тело мальчика 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

По предварительной информации, ребенок утонул в месте, запрещенном для купания.

В этот же день, в 15.20, на Иртыше, в трех километрах от Павлодара, утонул парень 1999 года рождения во время купания в запрещенном месте. Поиски утонувшего ведутся силами оперативно-спасательного отряда", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В региональном ДЧС отмечают, что павлодарцы продолжают пренебрегать предупреждениями спасателей, и просят отдыхающих не купаться в запрещенных местах и следить за детьми на водоемах.

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