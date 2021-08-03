Три человека утонули за выходные в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 АВГУСТА - Три человека утонули в минувшие выходные на водоёмах Восточно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

31 июля в селе Озерки города Семея утонул мужчина 1999 года рождения. Он отдыхал на берегу в компании друзей и родственников. Далеко заплыв, мужчина не рассчитал свои силы и погиб. Тело спасатели обнаружили в 40 метрах от берега, на глубине 3 метров. В этот же день, буквально через полчаса, в службу 112 поступил звонок о том, что на территории дачного общества "Бобровка" города Семея утонула девочка 2007 года рождения. Оставшись всего лишь на несколько минут без присмотра взрослых, где у воды она отдыхала с семьей, она утонула. Место было не оборудованным для купания и представляло опасность, спасатели обнаружили утонувшую на глубине 5 метров. Еще один трагический случай произошел в Усть-Каменогорске 1 августа 2021 года. 20-летний парень утонул, купаясь в водоеме на территории дачного общества".

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на воде.

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