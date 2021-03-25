АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Три землетрясения зарегистрировали близ Алматы за ночь, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Первый поземный толчок зарегистрирован сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 24 марта, в 01 час 36 минут 06 секунд.

Его эпицентр расположен в 730 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 5,0. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Второе землетрясение произошло 24 марта, в 03 часа 14 минут 23 секунды. Эпицентр расположен в 369 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 12,5. Магнитуда MPV - 5,7. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Третий подземный толчок сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зарегистрировала 24 марта, в 06 часов 04 минуты 33 секунды. Эпицентр землетрясения расположен в 375 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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