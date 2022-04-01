Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области

Фото: Хабар 24
КОСТАНАЙ. 31 МАРТА - Трое малолетних детей погибли от отравления угарным газом при пожаре в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 марта в 10.58 в поселке Амангельды Костанайской области произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 года рождения, а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет. До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе", - сообщает агентство "Хабар 24" со ссылкой на ДЧС области.
Работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть троих детей, 2016, 2019 и 2020 годов рождения.
Спасатели локализовали пожар в 11.32, в 11.44 возгорание ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали 4 пожарных и 1 единица техники. Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС", - сообщили в департаменте.