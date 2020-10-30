Трое мужчин погибли во время рыбалки в Акмолинской области

Кокшетау. 29 октября. Kazakhstan Today - Акмолинские спасатели пятые сутки ищут в озере тела рыбаков, передает Kazakhstan Today.

В Астраханском районе Акмолинской области уже пятые сутки спасатели ищут тела рыбаков. Найдены тела двух мужчин 1981 и 1976 годов рождения, продолжаются поиски третьего мужчины, 1978 года рождения, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его информации, трое друзей вместе рыбачили на берегу озера и пропали. В местах поиска, на расстоянии одного километра от берега, в камышах найдена перевернутая металлическая лодка. Трагедия произошла на территории Узынкольского сельского округа, вблизи озера Баршин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства