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Трое мужчин погибли во время рыбалки в Акмолинской области

29.10.2020 13312
Трое мужчин погибли во время рыбалки в Акмолинской области
Кокшетау. 29 октября. Kazakhstan Today - Акмолинские спасатели пятые сутки ищут в озере тела рыбаков, передает Kazakhstan Today.
 
В Астраханском районе Акмолинской области уже пятые сутки спасатели ищут тела рыбаков. Найдены тела двух мужчин 1981 и 1976 годов рождения, продолжаются поиски третьего мужчины, 1978 года рождения, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
 
По его информации, трое друзей вместе рыбачили на берегу озера и пропали. В местах поиска, на расстоянии одного километра от берега, в камышах найдена перевернутая металлическая лодка. Трагедия произошла на территории Узынкольского сельского округа, вблизи озера Баршин.
 

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