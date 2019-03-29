Трое пострадавших в крупном ДТП в столице остаются в тяжелом состоянии

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Трое пострадавших в крупном ДТП с участием трех автобусов в столице остаются в тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Нур-Султана Бахыт Султанов и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов посетили Городскую многопрофильную больницу №2, в которой проходят лечение пострадавшие во вторник в результате ДТП, сообщает официальный сайт городского акимата.

По словам главного врача клиники Ивана Ли, сейчас в стационаре находятся 13 пострадавших. Состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести, они находятся в травматологическом отделении. Два пациента находятся в отделении торакальной хирургии, и еще трое - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

"Вчера мы провели пять операций по жизнеугрожающим показаниям. Это целый спектр высокосложных операций: и остановка внутрибрюшного кровотечения, и металлоостеосинтез размозженных конечностей, и ампутация. Ампутация была одна. К сожалению, одной пострадавшей женщине совершенно невозможно было спасти конечность", - сообщил Ли.

Он также отметил, что части пациентов предстоит длительное лечение, некоторые могут быть выписаны через 7-10 дней.

Султанов и Биртанов посетили каждого пациента и справились об их самочувствии. "Желаю вам скорейшего выздоровления. Вам будет оказана высококвалифицированная помощь лучших врачей. Поправляйтесь", - сказал аким города.

Как сообщалось ранее, на проспекте Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. В результате ДТП погибли два человека, 36 госпитализированы с различными травмами. Аким Нур-Султана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им и пострадавшим в аварии всемерную помощь. Причины ДТП выясняются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства